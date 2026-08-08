Güneş'in en net görüntüsü çekildi: Bilim dünyası şokta

Bilim insanları, Hawaii eyaletindeki teleskop yardımıyla Güneş'in yüzeyine ilişkin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüleri elde etti. Güneş'in yüzeyinde farklı hızlarda hareket eden plazmaların oluşturduğu dalgalanmaların, yıldızın manyetik alanının sürekli değişmesi sonucu meydana geldiğini belirten araştırmacılar, bu hareketlerin ilk kez bu kadar ayrıntılı gözlemlendiğini ifade etti.

Bilim insanları, bu girdapların, Dünya'daki elektrik şebekelerinin ve uyduların etkilendiği uzay hava olaylarını tetikleyen enerji patlamalarının oluşumunda önemli rol oynadıklarına dikkati çekti.

Araştırmanın detaylarına Nature dergisinde yer verildi.

DANİEL K. INOUYE GÜNEŞ TELESKOBU

2012'deki vefatından önce 49 yıl ABD Senatosunda Hawaii'yi temsil eden Daniel K. Inouye'nin adını taşıyan Güneş teleskobu, Güneş yüzeyini, görünür ve kızılötesine yakın ışık dalga boylarında gözlemlemek üzere tasarlandı.

Teleskoptan elde edilen verilerle "uzay meteorolojisi" adı verilen, Güneş'teki plazma patlamalarının ve Güneş rüzgarlarının Güneş Sistemi'ndeki atmosfer olayları üzerindeki etkilerine dair daha kesin tahminler ve değerlendirmelerin yapılması amaçlanıyor.