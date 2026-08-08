Teknokulis Haberler Rubin Gözlemevi'nden yeni keşif: Yarım milyondan fazla galaksi görüntülendi

Rubin Gözlemevi'nden yeni keşif: Yarım milyondan fazla galaksi görüntülendi Vera C. Rubin Gözlemevi, evrenin en çok incelenen bölgelerinden biri olan COSMOS alanına ait eşsiz bir derin uzay görüntüsü paylaştı. Gözlemevinin devasa 3.2 milyar piksellik LSST kamerasıyla elde edilen yüzlerce gözlemin birleştirilmesiyle oluşturulan bu çarpıcı fotoğrafta, yarım milyondan fazla galaksi ve 50.000'i aşkın yıldız tek bir karede buluşuyor.

Giriş Tarihi: 08.08.2026 14:01