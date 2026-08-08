Samanyolu'nun sınırı çizildi: Yıldız oluşumunun sona erdiği nokta keşfedildi

Bilim insanları, araştırmada beklenmedik "U" şeklinde bir yaş dağılımı keşfetti. Merkezden dışa doğru gidildikçe yıldızlar giderek gençleşiyor, ancak belli bir noktadan sonra, yani galaksinin en dış çeperlerine yaklaşıldığında yıldızların ortalama yaşı aniden tekrar artmaya başlıyor. Bu durum, Samanyolu'ndaki aktif yıldız üretiminin galaktik merkezden yaklaşık 40.000 ışık yılı (11,28 ila 12,15 kiloparsek) uzaklıkta kesin olarak bittiğini gösteriyor.

Bu sınırın ötesinde, gaz ve toz yoğunluğunun yetersiz olması sebebiyle yeni yıldız oluşumu dramatik bir şekilde düşüyor. Samanyolu fiziksel olarak 100.000 ışık yılı bir çapa sahip olsa da, dış bölgelerdeki yıldızlar buralarda doğmuyor; galaksinin iç kısımlarından dışarıya doğru itilen "göçmen" ve yaşlı yıldızlardan oluşuyor. Araştırmacılar, bu sınırın galaksinin merkez çubuğu ve dış diskinin bükülmesiyle şekillendiğini düşünüyor.

Araştırmanın baş yazarı Karl Fiteni, "Yıldızların disk içindeki yaş değişimini haritalandırarak, Samanyolu'nun gerçek boyutları hakkında artık net ve nicel bir cevaba ulaştık" diyor.