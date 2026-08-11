Evrenin en büyük iki boyutlu gökyüzü haritası tamamlandı

Bu geniş kapsamlı veri seti, Karanlık Enerji Spektroskopik Enstrümanı (DESI) projesinin yürüttüğü araştırmaların temelini oluşturuyor. Evrenin genişlemesine ivme kazandıran gizemli karanlık enerjinin sırlarını çözmek için evrenin en büyük üç boyutlu haritasını hazırlayan DESI, bu yeni haritayı gözlem hedeflerini belirlemek amacıyla kullanıyor. Harita aynı zamanda Vera C. Rubin Gözlemevi ve NASA'nın fırlatmayı planladığı Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu gibi geleceğin dev projeleri için de kritik bir rehber niteliği taşıyor.

Hem profesyonel astronomların hem de uzay meraklılarının erişimine açık olan çevrimiçi portal; yerçekimsel merceklenme ve süpernova patlamaları gibi nadir gök olaylarının keşfedilmesini kolaylaştırıyor. Kısa süre önce ana veri toplama sürecini tamamlayan DESI ekibi, karanlık enerjinin zaman içinde değişebileceğine dair heyecan verici ilk bulguların ardından, önümüzdeki yıl evrenin yapısına ışık tutacak nihai sonuçları açıklamayı bekliyor.