Google ana sayfasında yapay zeka dönemi!

Yeni arayüzde kullanıcıları bekleyen üç yenilikçi özellik dikkat çekiyor. "Görsel Oluştur" (Create Images) seçeneği, doğrudan Nano Banana tabanlı sistemle saniyeler içinde yeni görseller tasarlamanızı sağlıyor. "Dosyalar Hakkında Sor" (Ask About Files) ile kendi belgelerinizi sisteme yükleyip yapay zekadan özet veya detaylı analiz isteyebiliyorsunuz. "Benimle Beyin Fırtınası Yap" (Brainstorm With Me) kısayolu ise yeni bir proje veya fikir üzerine asistanla etkileşimli bir sohbet başlatıyor.

Tüm bu yeniliklerle birlikte "Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonu yerini korumaya devam ediyor. Google, "Google'da Ara" butonunu kaldırsa da geleneksel aramayı sonlandırmıyor. Kullanıcılar, arama çubuğuna sorgularını yazıp klavyelerindeki "Enter" tuşuna basarak alışkın oldukları arama sonuçlarına her zamanki gibi hızlıca erişebiliyorlar. Bu önemli hamle, kullanıcı alışkanlıklarını yavaşça ve güvenle tamamen yapay zekaya kaydırmayı ve yeni dönemi başlatmayı hedefliyor. Bu tasarımın genel kullanıma açılıp açılmayacağı henüz bir merak konusu.