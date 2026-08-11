İngiltere'de "soğuk zincir"i bitiren toz aşı geliştirildi!

Bu yenilikçi teknoloji, kuraklık dönemlerinde tamamen kuruyup yağmurla yeniden canlanan bitkilerden ilham alıyor. Bitkileri zorlu koşullara karşı koruyan "trehaloz" adlı şeker molekülünün kullanıldığı bu yeni yöntem sayesinde toz aşı, -20 ile +40 santigrat derece gibi ekstrem sıcaklık aralıklarında dahi etkinliğini ve yapısını korumayı başarıyor.

Bir yıl boyunca oda sıcaklığında muhafaza edildikten sonra suyla sıvılaştırılarak 60 gönüllü üzerinde test edilen aşı, geleneksel buzdolabı aşılarıyla eşdeğer düzeyde bağışıklık yanıtı oluşturdu ve güvenli bulundu. Çalışmanın sonuçları EClinicalMedicine dergisinde yayımlanırken, yakında 160 kişilik daha geniş çaplı klinik testlere başlanacağı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre günümüzde üretilen aşıların yaklaşık yarısı soğuk zincir kırılmaları sebebiyle israf ediliyor. Bu devrimsel toz aşı teknolojisinin, özellikle elektrik altyapısı kısıtlı olan ve sıcak iklime sahip gelişmekte olan ülkelerde aşıya erişimi kolaylaştırması ve devasa israfı önleyerek milyonlarca hayat kurtarması bekleniyor.