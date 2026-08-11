SIM kartlarda kritik açık: Cihazlar uzaktan ele geçirilebiliyor

Uzmanlar, özel olarak geliştirdikleri "CATana" isimli analiz aracıyla 18'i akıllı telefon ve 8'i endüstriyel hücresel IoT modülü olmak üzere toplam 26 cihazı inceledi. Tespit edilen sorunun temelinde, 1980'li yıllardan kalma AT komutlarını işleyen "Proactive SIM" özelliği yatıyor. Bu standart, SIM kartın cihazın modemine doğrudan ve yetkisiz komutlar göndermesine imkan tanıyor.

Saldırının en tehlikeli yanı, kullanıcı etkileşimi gerektirmemesi. Hackerlar bu açık sayesinde kilitli cihazları zararlı sitelere yönlendirebiliyor, ağ bağlantısını 4G'den daha güvensiz olan 2G'ye düşürebiliyor ve cihazı uzaktan tamamen devre dışı bırakabiliyor. Üstelik SIM karta fiziksel erişim bile şart değil; uzaktan sahte ağ güncellemeleri veya tedarik zinciri müdahaleleriyle de sistemlere sızılabiliyor.

Marka bağımsız olarak tüm endüstriyi tehdit eden bu durumun GSMA ve donanım üreticilerine bildirilmesinin ardından, şirketler kötü amaçlı komutları engelleyecek acil güvenlik güncellemeleri üzerinde çalışmaya başladı.