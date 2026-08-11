Web'in mucidi Tim Berners-Lee'den yapay zeka uyarısı: "Her şey hala değişebilir"

Fransa'da binlerce teknoloji şirketinin katılımıyla düzenlenen devasa dijital inovasyon fuarı VivaTech'te La Libre gazetesine konuşan Berners-Lee, teknoloji dünyasına kritik uyarılarda bulundu. İnternetin erken dönemlerindeki ücretsiz, evrensel ve merkeziyetsiz ruhunun adeta canlı bir sembolü olan Berners-Lee'nin, kâr odaklı bu ticari fuardaki varlığı ve verdiği mesajlar oldukça dikkat çekiciydi.

Günümüzde yapay zeka modellerini eğitmek için devasa boyutlarda veri madenciliği yapılması ve YZ sistemlerinin kendi güvenlik bariyerlerini aşmaya başlaması gibi tehlikeler giderek büyüyor. Tüm bu belirsizliklere rağmen umudunu koruyan Berners-Lee, sektörün gidişatını değiştirebileceğimize inanıyor. Ünlü bilim insanı, "Yeni teknolojileri ve dijital araçları yalnızca şirketlerin kâr hırsı için değil, insanlığın ortak iyiliği ve faydası için geliştirmek hala bizim elimizde," diyerek teknoloji devlerine açık bir çağrıda bulunuyor.