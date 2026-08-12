Bilim insanlarından Güneş'te gizli kalan sürece dair çarpıcı keşif!

Nature dergisinde yayımlanan bu çalışmanın arkasında ABD Ulusal Güneş Gözlemevi, Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi (NSF NCAR) ve Alman Max Planck Enstitüsü (MPS) yer alıyor. Uzmanlar, bu keşif için dünyanın en güçlü güneş teleskobu olan Inouye Güneş Teleskobu'nu, gelişmiş bilgisayar simülasyonlarıyla birleştirdi. Süper bilgisayarlarda çalıştırılan bu 3 boyutlu simülasyonlar, Güneş atmosferinin doğrudan izlenemeyen katmanlarının bile incelenebilmesini sağladı.

Yayımlanan hızlandırılmış görüntüler, manyetik alanların kenarlarındaki dinamik küçük girdapları gözler önüne sererek daha önce hiç karşılaşılmamış bir güneş manzarası ortaya koydu. Uzun zamandır teorik olarak öngörülen KHI olgusu, böylece ilk kez deneysel olarak doğrulanmış oldu.

Araştırmanın ortak yazarlarından NSF NCAR bilim insanı Matthias Rempel, "En yüksek çözünürlüklü gözlemlerin manyetik alan kenarlarında KH girdaplarını ortaya çıkardığını görmek çok heyecan verici. Gözlemler ile fiziksel simülasyonlar arasındaki uyum gerçekten çok etkileyici" diyerek bulguların önemine dikkat çekti.