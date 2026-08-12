Google'dan hacker gruplarına yeni isim sistemi

Karmaşayı çözmek isteyen Google, alt kuruluşu Mandiant tarafından kullanılan APT1 veya APT41 gibi eski terimleri rafa kaldırıyor. Daha basit olan yeni sistemde her gruba akılda kalıcı bir isim verilecek ve kullanılan kelimenin baş harfi grubun menşe ülkesini gösterecek. Örneğin; "Castle" Çin'i, "Ion" İran'ı, "Neptune" Kuzey Kore'yi ve "Relic" Rusya'yı temsil edecek.

Google Threat Intelligence ekip lideri Shane Huntley, günümüzde 5.000'den fazla "etkinlik kümesi" takip ettiklerini ve eski sistemin artık sürdürülemez olduğunu belirtti. Google yetkililerine göre bu isimlendirme sadece pazarlama amaçlı değil; saldırganların kim olduğunu ve davranış kalıplarını anlamak, savunmayı ve hasar onarımını hızlandırmak için kritik önem taşıyor.

Huntley, devlet destekli grupları takip etmenin, sürekli birleşip dağılan sıradan siber suçluları takip etmekten daha kolay olduğunu vurguladı. Evrensel ve tek bir isimlendirme sisteminin neden kurulamadığı sorusuna ise Huntley, "Hiç kimse yaşanan her şeyin kusursuz bir resmine sahip değil. Biz sadece görebildiğimiz kadarıyla bir model inşa ediyoruz," diyerek bunun imkânsız olduğunu ifade etti.