Hareket halindeki beyin hücrelerini izleyen ve etkinleştiren minyatür mikroskop geliştirildi

Geleneksel iki fotonlu mikroskoplar yüksek kaliteli görüntüler sunsa da, deneklerin sabit kalmasını gerektiriyordu. Yeni cihaz ise yenilikçi çift yollu optik tasarımı ile bu sorunu aşıyor. Yollardan biri yüksek çözünürlüklü görüntüleme sağlarken, diğeri görüntü kalitesini bozmadan hedeflenen nöronları ışıkla (optogenetik) uyarıyor.

Projenin yazarlarından Dr. Emily Gibson ve Dr. Juliet Gopinath, mikroskobun sinir devrelerinin işleyişine dair benzersiz bir bakış açısı sunduğunu belirtti. Bilim insanları, sadece nöronların ateşlenmesini izlemenin yeterli olmadığını; belirli hücreleri aktive edip tüm beyin ağının tepkisini ölçmenin kritik olduğunu vurguluyor.

Bu öncü teknolojinin Alzheimer, Parkinson ve epilepsi gibi beyin devresi bozukluklarından kaynaklanan hastalıkların incelenmesinde çığır açması bekleniyor. Fizikçi, mühendis ve sinirbilimcilerden oluşan ekibin şimdiki hedefi ise cihazın daha küçük, hafif ve daha geniş görüş alanına sahip yeni versiyonlarını geliştirmek.