James Webb Teleskobu, Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin yakınında su ve toz keşfetti
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, uluslararası bir gökbilimci ekibi, James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) verilerini analiz ederek Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara deliğin yakınlarında su ve oksijen açısından zengin toz buldu.
Araştırma, galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara delik olan Sagittarius A*'ya sadece 0,55 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve evriminin son aşamalarındaki "IRS 3" adlı yıldıza odaklandı. "Asimptotik dev kol" evresinde bulunan bu devasa, nispeten soğuk ancak son derece parlak yıldız, güçlü rüzgarlarıyla uzaya gaz ve toz fırlatıyor. Daha önce, kara deliğin etrafındaki yüksek radyasyonlu böylesine zorlu bir ortamda, yıldızların kozmik toz gibi kritik maddeleri üretip üretemeyeceği bilim dünyası için bir sırdı.
JWST'nin gelişmiş kızılötesi araçlarıyla yapılan analizler, yıldızın çevresindeki zarfta suyun varlığını ilk kez açıkça kanıtladı. Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarları Florian Peißker ve Macarena Garcia Marin, özellikle suyun keşfinin büyük bir heyecan yarattığını vurguladı. Elde edilen bulgular, radyasyonun yoğun olduğu bu ekstrem şartlarda bile moleküler yapıların hayatta kalabildiğini ve yaşlı yıldızların gelecekteki yeni gezegenleri ve yıldızları oluşturmak için gerekli yapıtaşlarını uzaya salmaya devam ettiğini kanıtlıyor.