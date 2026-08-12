James Webb Teleskobu, Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin yakınında su ve toz keşfetti

Araştırma, galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara delik olan Sagittarius A*'ya sadece 0,55 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve evriminin son aşamalarındaki "IRS 3" adlı yıldıza odaklandı. "Asimptotik dev kol" evresinde bulunan bu devasa, nispeten soğuk ancak son derece parlak yıldız, güçlü rüzgarlarıyla uzaya gaz ve toz fırlatıyor. Daha önce, kara deliğin etrafındaki yüksek radyasyonlu böylesine zorlu bir ortamda, yıldızların kozmik toz gibi kritik maddeleri üretip üretemeyeceği bilim dünyası için bir sırdı.

JWST'nin gelişmiş kızılötesi araçlarıyla yapılan analizler, yıldızın çevresindeki zarfta suyun varlığını ilk kez açıkça kanıtladı. Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarları Florian Peißker ve Macarena Garcia Marin, özellikle suyun keşfinin büyük bir heyecan yarattığını vurguladı. Elde edilen bulgular, radyasyonun yoğun olduğu bu ekstrem şartlarda bile moleküler yapıların hayatta kalabildiğini ve yaşlı yıldızların gelecekteki yeni gezegenleri ve yıldızları oluşturmak için gerekli yapıtaşlarını uzaya salmaya devam ettiğini kanıtlıyor.