Akıllı telefonları kızılötesi kameraya dönüştüren ultra ince film: Tarımda çığır açacak teknoloji!

Günümüzde tarım ve meyvecilik sektöründe meyvelerin kalitesini, su oranını ve olgunluğunu ölçmek için kızılötesi kameralardan faydalanılıyor. Ancak bu özel kameraların fiyatı 40.000 ile 50.000 euro arasında değişiyor ve cihazlar oldukça ağır. İnsan saçından yüz kat daha ince olan ve 38 organik katmandan oluşan bu yeni teknoloji ise hem maliyetleri büyük ölçüde düşürüyor hem de ağırlık sorununu ortadan kaldırıyor.

Araştırma ekibinden Profesör Koen Vandewal, hafifliği sayesinde bu folyonun tarlaları tarayan drone'lara entegre edilmesiyle büyük enerji tasarrufu sağlanacağını belirtiyor. Hiçbir harici güç kaynağına veya bataryaya ihtiyaç duymadan çalışan bu sistem, benzer teknolojilere kıyasla 4.000 kat daha az ışıkla net görüntüler elde edebiliyor.

Ekip, laboratuvar ortamında 20 euroluk bir banknot üzerindeki çıplak gözle görülmeyen detayları bu folyoyla görünür hale getirmeyi başardı. Proje henüz temel araştırma safhasında olsa da bir sonraki büyük hedef, buluşu cep telefonu kameralarına entegre etmek ve tarım sektörüyle ticari işbirlikleri kurmak olacak.