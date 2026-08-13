Artemis I'de test edilen uzay yeleği radyasyon etkisini %60 azaltıyor

AstroRad adı verilen 26 kilogram ağırlığındaki yelek, yüksek yoğunluklu polietilenden üretildi. Bu yeleğin en büyük özelliği, ağırlığı vücuda eşit dağıtmak yerine kemik iliği, akciğer, mide, kolon ve göğüs gibi radyasyona en hassas hayati organların korunmasına odaklanmasıdır.

Test Süreci ve Simülasyonlar

2022'deki Artemis I görevinde, Orion kapsülüne Helga ve Zohar adlı iki kadın manken yerleştirildi. Radyasyon kaynaklı kanser riski kadınlarda daha yüksek olduğu için özellikle dişi modeller seçildi. Uçuş sırasında Zohar yeleği giyerken Helga korumasızdı. Görev sırasında gerçek bir güneş fırtınası yaşanmasa da, Van Allen kuşağından elde edilen verilerle bilgisayar modelleri doğrulandı ve geçmişteki tarihi fırtınalar simüle edildi:

Ağustos 1972 Fırtınası: Radyasyon dozu %58,2 azalarak 204,2 milisievert'ten 85,3'e düştü.

Ekim 1989 Fırtınası: Partiküllerin daha enerjik olması sebebiyle koruma oranı %36,9 olarak hesaplandı.

Bilim insanları, AstroRad'in uzaydaki tüm radyasyonu engellemese de, aynı ağırlıkta homojen dağılımlı standart bir zırha göre %30 daha fazla koruma sağladığını belirtiyor.