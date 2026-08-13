Astronomlardan tarihi keşif: Yeni kozmik obje "yıldız - kara delik"

Bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu tarafından elde edilen derin uzay görüntülerindeki gizemli kırmızı bir noktaya odaklandı. Dünya'dan milyarlarca ışık yılı uzaklıkta, Balina (Cetus) Takımyıldızı'nda "saklanan" bu nesnenin, Büyük Patlama'dan (Big Bang) yaklaşık 660 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin ediliyor.

Yapılan detaylı ölçümler, gök cisminin devasa bir yıldıza benzemesine rağmen bilinen herhangi bir yıldızdan 100 milyar kat daha fazla enerji yaydığını ortaya koydu. Bu muazzam enerji çıktısı, nesneyi sıradan yıldızlardan ziyade bir kara deliğe yaklaştırıyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Rohan Naidu keşifle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yeni bir astrofiziksel nesne türü keşfettik. Bu obje, genellikle kara deliklerle ilişkilendirilen devasa bir enerjiyi yayarken, aynı zamanda geleneksel olarak yıldızlarla bağlantılı fiziksel özellikler de taşıyor."

Öte yandan raporda, ABD Ulusal Güneş Gözlemevi'nden (NSO) bir başka astronom grubunun, Güneş'in yüzeyini daha önce görülmemiş bir çözünürlük ve detayla görüntülemeyi başardığı bilgisi de hatırlatıldı.