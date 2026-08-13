Çelik oyuncular sahada: Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 5v5 futbol heyecanı başladı

Mühendislerin saha kenarından verileri anlık takip ettiği maçlarda, robotların top sürme, paslaşma ve şut çekme gibi hareketleri geçen yıla göre çok daha akıcı. Üstelik yere düştüklerinde eklemlerini kullanarak rahatça ayağa kalkabiliyorlar. Geçen yılın şampiyonu Tsinghua Üniversitesi takımının kaptanı Guo Tong'a göre, robotlara insan hareketlerini yakalama (motion capture) teknolojisiyle insan stiline benzer "top sürme" yeteneği kazandırıldı.

TURNUVADA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR:

Yeni Kurallar: Bir golün geçerli sayılması için genellikle iki farklı robotun topa en az iki kez temas etmesi gerekiyor.

Bir golün geçerli sayılması için genellikle iki farklı robotun topa en az iki kez temas etmesi gerekiyor. Geniş Katılım: Turnuvada büyükler kategorisinde 14, orta boy kategorisinde ise 36 takım grup liderliği için kıyasıya mücadele ediyor.

Turnuvada büyükler kategorisinde 14, orta boy kategorisinde ise 36 takım grup liderliği için kıyasıya mücadele ediyor. İlk Sonuçlar: Heyecan dolu ilk gün maçlarında Kuzey Çin Elektrik Santrali Üniversitesi, 80. Lise takımını 6-0 mağlup ederken; Yiqianyan takımı Wuyuan'ı 2-0 yenmeyi başardı.

Robotların hem bireysel hem de takım halinde sergilediği bu gelişmiş performans, maçların seyir zevkini bir üst seviyeye taşırken grup mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor.