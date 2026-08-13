İlaç bulmak artık saniyeler sürecek! Hastalıkların sonunu getirecek o çılgın teknoloji...

Communications AI & Computing dergisinde yayımlanan çalışmada, ekibin devasa modeller yerine yaklaşık 600 milyon parametreye sahip daha küçük ama hedefe yönelik bir dil modeli tasarladığı belirtildi. Projenin liderlerinden Prof. Dr. Diane Joseph-McCarthy, bu stratejiyi "antikorları jenerik proteinler olarak ele almak yerine, antikor spesifik bir model tasarladık" sözleriyle özetliyor. Araştırma ekibinden Dr. John Misasi ise CDR bölgelerini bir tornavidanın ucuna benzeterek asıl belirleyici olanın bu yapısal kısımlar olduğunu vurguluyor.

Araştırmacılar, bu modelin laboratuvar testlerine geçilmeden önce milyonlarca olası aday arasından en umut vadedenleri hızla filtrelemesini sağladığını ifade ediyor. Bu durum, ilaç geliştirme süreçlerindeki maliyetleri ve harcanan zamanı büyük ölçüde azaltıyor. Biyolojik bilginin yapay zeka öğrenme süreciyle entegre edildiği bu yenilikçi yaklaşım, gelecekteki sağlık krizlerine karşı daha hızlı tedavi yöntemleri geliştirilmesinin önünü açıyor.