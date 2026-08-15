ChatGPT artık bilgisayar geçmişinizi hatırlayacak!

Örneğin, bir kullanıcı önceki gün yürüttüğü bir kod hata ayıklama sürecini doğrudan ChatGPT'ye sorarak detaylı yanıtlar alabilecek.

Nasıl Çalışıyor ve Güvenlik Uyarıları Neler?

Veri Toplama: Sistem; ekran görüntüsü veya ses kaydı almak yerine, yalnızca işletim sistemi etkinlikleri ve erişilebilirlik verilerini kullanıyor. Kullanıcılar hangi uygulamaların takip edileceğini kendileri seçebiliyor.

İsteğe Bağlı Kullanım: Microsoft'un varsayılan olarak açık gelen Windows Recall aracının aksine, Computer History tamamen isteğe bağlı (opt-in) bir yapı sunuyor.

Gizlilik Riski: OpenAI, hassas bilgiler konusunda kullanıcıları uyarıyor. Toplanan veriler şifrelenmediği için bilgisayarınızdaki diğer programlar tarafından erişilebilir durumda kalıyor.

Kullanılabilirlik ve Kısıtlamalar

Geçmişteki Chronicle önizlemesinin yerini alan bu özellik, şu an için yalnızca masaüstü Mac cihazlarında ve sadece ChatGPT Pro, Business ve Enterprise abonelerine sunuluyor.

Yerel veri koruma yasaları sebebiyle Birleşik Krallık, İsviçre ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkeleri şu aşamada desteklenen pazarlar kapsamı dışında tutuluyor. OpenAI, bu yeni adımla yapay zeka asistanı deneyimini çok daha verimli ve kişisel bir boyuta taşımayı hedefliyor.