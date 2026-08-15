Google, yapay zeka imzasını görünürden kaldırıyor

Google Başkan Yardımcısı Josh Woodward'a göre bu seçenek; Nano Banana, Omni, Lyria, Gemini ve video düzenleme platformu Flow dahil olmak üzere çeşitli Google YZ modellerinde kullanıma sunulacak. Bugüne kadar Google, içeriklerin YZ üretimi olduğunu belirtmek için görsel bir "parıltı" simgesi kullanıyordu. Yeni özellik sayesinde, içerik üreticileri bu görünür işareti kaldırabilecek.

Yine de görsel filigranın kaldırılması, içeriğin YZ ile üretildiğine dair tüm izlerin silindiği anlamına gelmiyor. Doğrulama ve takip işlemleri için SynthID teknolojisi ve C2PA meta verileri dijital katmanda gizli kalmaya devam edecek.

Bu esneklik her yerde geçerli olmayacak. YZ şeffaflık yasalarını güçlendiren Avrupa Birliği ve Güney Kore gibi görünür filigranı yasal olarak zorunlu kılan bölgelerde bu özellik kullanılamayacak.

Yaratıcı kontrol ile güvenlik arasında bir denge kurmayı hedeflediklerini belirten Woodward'ın açıkladığı bu yeni yaklaşım; Anthropic ve Suno gibi teknoloji şirketlerinin de görünmez etiketleme sistemlerine yöneldiği mevcut endüstri trendiyle paralellik gösteriyor.