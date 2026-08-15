Mars'ın kalbinde 'imkânsız' mineral! Yakut ve safirin kaynağı bulundu

ABD'deki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı liderliğindeki araştırmacıları şaşkına çeviren bu durumun nedeni, korindonun normal şartlarda alüminyum açısından zengin ve silikon açısından fakir ortamlara ihtiyaç duymasıdır. Silikat kayalarının baskın olduğu Mars'ta bu mineralin, özellikle de alüminyumu emmesi beklenen plajioklas zengini kayalarda bulunması büyük bir gizem yarattı. Krater kenarında bulunan Hampden River, Coffee Cove ve Smiths Harbour adlı üç farklı kaya parçasının, Dünya'daki korindon ile aynı kimyasal ışık sinyallerini verdiği doğrulandı.

Bilim insanları, milyarlarca yıl önce Jezero Krateri'ni oluşturan devasa gök taşı çarpmasının, Dünya kabuğundakine benzer ekstrem bir ısı ve basınç yaratarak bu minerallerin oluşumuna zemin hazırladığına inanıyor. Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan bu keşfin ardındaki gizemi tamamen çözmek için, araştırmacıların asıl kaya oluşumunu bulması veya Mars'tan Dünya'ya fiziki örnekler getirmesi gerekecek.