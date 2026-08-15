NASA'nın Ay görevinde test edilen radyasyon yeleği güneş fırtınalarına karşı umut oldu

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmada, Ay'ın yörüngesine gönderilen "Zohar" ve "Helga" adlı iki cansız kadın mankenden elde edilen veriler incelendi. ABD-İsrail merkezli girişim StemRad ve Lockheed Martin tarafından geliştirilen 26 kilogramlık "AstroRad" isimli radyasyon yeleğini giyen Zohar ile yeleksiz uçan Helga'nın üzerindeki binlerce sensörden gelen bilgiler detaylıca karşılaştırıldı.

Elde edilen sonuçlar oldukça çarpıcı: Yelek, özellikle kadın astronotların daha duyarlı olduğu bilinen akciğer, mide, kemik iliği, göğüs ve yumurtalık gibi hassas organları başarıyla koruyor. Araştırmacılar, bu yeleğin 1972 yılında yaşanan devasa Güneş fırtınası şiddetindeki ekstrem bir olayda astronotların maruz kalacağı radyasyon dozunu yaklaşık %60 oranında azaltabileceğini tespit etti. Bu durum, derin uzayda 193 günlük gereksiz radyasyon maruziyetinin önlenmesi anlamına geliyor.

Derin uzay radyasyonunu anlamak için bugüne kadarki en kapsamlı veri setini sunan bu başarılı test, NASA'nın Ay'da kalıcı bir üs kurma ve ilerleyen yıllarda Mars'a insanlı yolculuklar gerçekleştirme hedefleri için kritik bir güvenlik adımı olarak görülüyor.