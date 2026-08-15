Yapay zeka başarıyla virüs üretiyor: Endişelenmeli miyiz?

Dil teknolojilerine dayalı gelişmiş bir yapay zeka, bakteriyofajların (bakteri yiyen virüslerin) gen dizilimlerini sıfırdan yazmayı başardı. Bilim insanları daha sonra bu genetik kodları laboratuvarda fiziksel olarak üreterek, sentetik virüslerin gerçek bakterileri başarıyla enfekte edip öldürebildiğini kesin olarak kanıtladı.

Peki biyolojideki bu devasa adım tam olarak ne anlama geliyor? Antibiyotik direncinin küresel bir sağlık tehdidi haline geldiği günümüzde, yapay zeka tarafından tasarlanan bakteriyofajlar devrim niteliğinde bir tıbbi çözüm sunabilir. Ancak diğer yandan bu gelişme, hayat kurtaran bir tıbbi buluş ile potansiyel biyolojik silah üretimi arasındaki ince çizginin ne kadar daraldığını da gösteriyor.

Bu yeni ve çarpıcı araştırma, insanlığın yanıtlaması gereken çok kritik bir soruyu beraberinde getiriyor: Acaba toplum, bizzat kendi yarattığı bu muazzam teknolojinin hızına ve olası tehlikelerine ayak uydurabilecek mi?