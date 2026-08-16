Ağaç dikmek suyu artırıyor mu? Yeni araştırmadan şaşırtan sonuç

Çalışmaya göre bitkiler, evapotranspirasyon yoluyla atmosfere daha fazla su buharı bırakıyor. Atmosfere ulaşan bu nem ise rüzgarlarla başka bölgelere taşınabiliyor. Böylece bir bölgede artan bitki örtüsünün oluşturduğu nem, yine aynı bölgede yağış olarak geri dönmek yerine başka bir bölgede yağışa dönüşebiliyor.

Çalışma, bitki örtüsündeki değişimin su döngüsünü bölgesel sınırların ötesinde etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Araştırmacılara göre ortaya çıkan sonuçlar; bitki örtüsünün nerede değiştirildiğine, atmosfere salınan su miktarının ne kadar arttığına ve taşınan nemin sonunda nerede yağış olarak yeryüzüne döndüğüne bağlı olarak değişiyor.