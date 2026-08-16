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Bilim insanları başardı! Işığı “görünmez” bir kanaldan yönlendirdiler

Almanya’daki Stuttgart Üniversitesi ve İtalya Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, kızılötesi ışığı fiziksel bir dalga kılavuzu oluşturmadan tek bir dar hat boyunca yönlendirmeyi başardı.

BİLİM İNSANLARI BAŞARDI! IŞIĞI GÖRÜNMEZ BİR KANALDAN YÖNLENDİRDİLER
Giriş Tarihi: 16.08.2026 13:04

Araştırmada, molibden oksidiklorür (MoOCl₂) adı verilen iki boyutlu bir kristalin üzerine yerleştirilen nano ölçekte altın anten kullanıldı. Kızılötesi lazerle uyarılan kristal, ışığın etrafa yayılmak yerine belirli bir yönde ilerlemesini sağladı.

Araştırmacılar bu olayı "plazmon kanallaşması" olarak adlandırdı. Işığın yayılma şeklinin kullanılan kızılötesi dalga boyuna göre değiştiği, yaklaşık 4 mikrometrede ise belirgin biçimde tek yönde ilerlediği görüldü.

Nature Nanotechnology dergisinde yayımlanan çalışma, gelecekte daha küçük ve üretimi daha kolay fotonik çiplerin, optik iletişim sistemlerinin ve kuantum teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

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Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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