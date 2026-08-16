Geri dönüşümü en zor plastiklerden biriydi! Bakın neye dönüştürdüler

Araştırmacılarının geliştirdiği yöntemle; borular, pencere çerçeveleri ve kredi kartlarında kullanılan PVC atıkları, polialfaolefin (PAO) adı verilen ve motor yağı gibi yüksek performanslı yağlayıcılarda kullanılan bir bileşene dönüştürüldü.

Araştırmacılar, PVC'yi özel bir çözücü, alüminyum klorür ve alfa-olefinlerle yaklaşık 70 derecede üç saat işleme tabi tuttu. Sürecin sonunda kullanılabilir özelliklere sahip yoğun bir yağ elde edildi.

Çalışmanın, hem geri dönüşümü zor PVC atıklarına yeni bir kullanım alanı kazandırabileceği hem de yağlayıcı üretiminin çevresel yükünü azaltabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar şimdi yöntemi daha sürdürülebilir ve büyük ölçekte uygulanabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.