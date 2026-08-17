sabah
Teknokulis Haberler Kahve içenlerin vücudunda dikkat çeken değişim! Bilim insanları inceledi

Kahve içenlerin vücudunda dikkat çeken değişim! Bilim insanları inceledi

Finlandiya’daki Oulu Üniversitesi araştırmacıları, düzenli kahve tüketimi ile vücut yağ oranı, kas kütlesi, metabolizma ve hormonlar arasında dikkat çekici bağlantılar olduğunu ortaya koydu.

KAHVE İÇENLERİN VÜCUDUNDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM! BİLİM İNSANLARI İNCELEDİ
Giriş Tarihi: 17.08.2026 13:54 Güncelleme: 17.08.2026 13:54

46 yaşındaki 2 bin 264 kişinin verilerinin incelendiği çalışmada, daha fazla kahve tüketenlerin daha düşük toplam ve karın içi yağ oranına, daha yüksek iskelet kası kütlesine sahip olduğu görüldü.

Kahve tüketimi ayrıca insülin direnci ve tip 2 diyabet riskiyle ilişkilendirilen bazı metabolik belirteçlerin daha düşük seviyeleriyle bağlantılı bulundu.

Hormonlarla ilgili farklılıkların ise özellikle erkeklerde belirgin olduğu görüldü. Ancak araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel olması nedeniyle kahvenin bu değişikliklere doğrudan neden olduğunu söylemenin mümkün olmadığını vurguladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
SON DAKİKA