Kahve içenlerin vücudunda dikkat çeken değişim! Bilim insanları inceledi
Finlandiya’daki Oulu Üniversitesi araştırmacıları, düzenli kahve tüketimi ile vücut yağ oranı, kas kütlesi, metabolizma ve hormonlar arasında dikkat çekici bağlantılar olduğunu ortaya koydu.
46 yaşındaki 2 bin 264 kişinin verilerinin incelendiği çalışmada, daha fazla kahve tüketenlerin daha düşük toplam ve karın içi yağ oranına, daha yüksek iskelet kası kütlesine sahip olduğu görüldü.
Kahve tüketimi ayrıca insülin direnci ve tip 2 diyabet riskiyle ilişkilendirilen bazı metabolik belirteçlerin daha düşük seviyeleriyle bağlantılı bulundu.
Hormonlarla ilgili farklılıkların ise özellikle erkeklerde belirgin olduğu görüldü. Ancak araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel olması nedeniyle kahvenin bu değişikliklere doğrudan neden olduğunu söylemenin mümkün olmadığını vurguladı.
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