Kahve içenlerin vücudunda dikkat çeken değişim! Bilim insanları inceledi

46 yaşındaki 2 bin 264 kişinin verilerinin incelendiği çalışmada, daha fazla kahve tüketenlerin daha düşük toplam ve karın içi yağ oranına, daha yüksek iskelet kası kütlesine sahip olduğu görüldü.

Kahve tüketimi ayrıca insülin direnci ve tip 2 diyabet riskiyle ilişkilendirilen bazı metabolik belirteçlerin daha düşük seviyeleriyle bağlantılı bulundu.

Hormonlarla ilgili farklılıkların ise özellikle erkeklerde belirgin olduğu görüldü. Ancak araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel olması nedeniyle kahvenin bu değişikliklere doğrudan neden olduğunu söylemenin mümkün olmadığını vurguladı.