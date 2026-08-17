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Uzayda 50 yılı geride bıraktı! NASA’dan Voyager 2 için şaşırtan karar

NASA mühendisleri, yaklaşık 50 yıldır uzayda yolculuk yapan Voyager 2’nin azalan enerji kaynağını daha verimli kullanmasını sağlayacak yeni bir yöntem geliştirdi.

UZAYDA 50 YILI GERİDE BIRAKTI! NASA’DAN VOYAGER 2 İÇİN ŞAŞIRTAN KARAR
Giriş Tarihi: 17.08.2026 13:56 Güncelleme: 17.08.2026 13:56

NASA'nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) ekibi, bir operasyonla bazı enerji tüketen sistemleri aynı anda kapatarak daha az elektrik harcayan alternatiflere geçti. Ancak mühendisler, cihazların çalışmaya devam edebilmesi için uzay aracının yeterince sıcak kalmasını da sağlamak zorunda kaldı.

Voyager 2'nin enerji kaynağı, plütonyumun bozunmasıyla açığa çıkan ısıyı elektriğe dönüştüren radyoizotop termoelektrik jeneratörlerden oluşuyor. Plütonyum zamanla azaldığı için uzay aracı her yıl yaklaşık 4 watt güç kaybediyor.

Yeni düzenleme sayesinde NASA, Voyager 2'nin kalan üç bilimsel cihazını en az bir yıl daha çalışır durumda tutmayı hedefliyor. Benzer enerji tasarrufu operasyonunun önümüzdeki aylarda Voyager 1'de de uygulanması planlanıyor.

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Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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