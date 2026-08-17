Venüs sandığımız kadar sakin değilmiş! Dev yarıklarla ilgili şaşırtan keşif

ETH Zürih ve Freiburg Üniversitesi'nden araştırmacılar, Venüs'ün yüzeyinin nasıl gerilip çatladığını incelemek için 3 boyutlu bilgisayar modelleri oluşturdu. Modeller, özellikle çevresinde yükseltilmiş bölgeler bulunan bazı dev yarıkların genç ve yakın zamanda aktif olmuş yapılara benzediğini gösterdi.

Araştırmacılar, Magellan uzay aracının elde ettiği verilerle yaptıkları karşılaştırmada Ganis, Dali ve Devana Chasmata gibi bazı bölgelerin hala jeolojik hareketlilik gösteriyor olabileceğini belirledi.

Venüs'te Dünya'daki gibi hareket eden tektonik plakalar bulunmuyor. Ancak çalışma, gezegenin iç kısmındaki sıcaklığın yüzeyi hala gerip çatlatabilecek kadar aktif olabileceğine işaret ediyor. Bulgular, Nature Geoscience dergisinde yayımlandı.