Bilim insanlarından Güneş'in geleceğine ışık tutan keşif: Helix Bulutsusu

Yale Üniversitesi'nden Pieter van Dokkum liderliğindeki araştırma ekibi, ömrünü tamamlamış bir yıldızın kalıntılarının parçalanarak yıldızlararası ortama geri döndüğünü ilk kez doğrudan gözlemledi.

Şili'deki MOTHRA isimli yeni teleskop diziliminin rutin kalibrasyonu sırasında tesadüfen fark edilen bu olay, bulutsunun dış halesinde 22 adet yay şeklinde gaz kümelenmesi olduğunu ortaya çıkardı.

Genişleyen bu gaz kümeleri, tıpkı denizde ilerleyen bir geminin pruvasında oluşan dalgalar gibi yıldızlararası gaza çarpıyor ve zamanla aşınarak galaksiye karışıyor. Bu erime sürecinin yaklaşık 10.000 yıl sürdüğü tahmin ediliyor.

Geleceğimiz İçin Ne Anlama Geliyor? Nature dergisinde yayımlanan bu bulgular, evrendeki muazzam geri dönüşüm döngüsünü kanıtlıyor. Kendi Güneş'imiz de milyarlarca yıl sonra nükleer yakıtını tükettiğinde benzer bir gezegenimsi bulutsuya dönüşecek. Tıpkı Helix Bulutsusu gibi o da parçalanarak bünyesindeki tüm elementleri yeni yıldızların, gezegenlerin ve belki de yeni yaşam formlarının doğması için Samanyolu'na geri verecek.