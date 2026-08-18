Google'dan yeni karar: Fotoğraflarınız artık otomatik yedeklenmeyebilir

Yıllar boyunca kullanıcılar, Google Fotoğraflar'daki içeriklerini Drive üzerinde de görerek dosya organizasyonu, paylaşım ve ekstra yedekleme konusunda büyük bir kolaylık yaşıyordu. Ancak Google'ın hizmetlerini daha sade hale getirme ve işlevleri birbirinden ayırma stratejisi doğrultusunda bu devir kapanıyor. Bundan böyle fotoğraflarınız yalnızca Google Fotoğraflar'da depolanacak.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Fotoğraf ve videolarınızın buluta güvenle kaydedilmeye devam etmesi için yapmanız gerekenler oldukça basit:

Akıllı telefonunuzdan Google Fotoğraflar uygulamasını açın.

Ayarlar menüsüne gidin.

Yedekleme ve Senkronizasyon seçeneğini bularak bu özelliğin aktif olduğundan emin olun.

Özellikle Google Drive'ı ikinci bir fotoğraf kasası gibi kullanan kişilerin artık kendilerine yeni alternatifler üretmesi gerekecek. Değişiklik çok dramatik görünmese de, gerekli ayarları kontrol etmeyi unutmamak büyük önem taşıyor; aksi takdirde en değerli anılarınızı kaybetme tehlikesi yaşayabilirsiniz.