Manyetik yıldız 90 yıllık kuantum fiziği teorisini kanıtladı!

1936 yılında Werner Heisenberg ve Hans Euler, uzay boşluğunun sürekli var olup yok olan elektron ve pozitron gibi "sanal parçacıklarla" dolu olduğunu ileri sürmüştü. Kuantum fiziğine göre, bu boşluk aşırı güçlü bir manyetik alana maruz kaldığında ışık dalgaları adeta bir prizmadan geçiyormuş gibi yön değiştirerek polarize olur. Bu fenomene fizikte vakum çift kırılımı (vacuum birefringence) adı veriliyor.

140 SAATLİK UZAY GÖZLEMİ

Bilim insanları bu teoriyi test etmek için, Dünya'nınkinden trilyonlarca kat daha güçlü manyetik alana sahip olan 1E 1547.0-5408 adlı magnetarı (manyetik nötron yıldızı) inceledi. NASA'nın IXPE ve NICER teleskoplarının yanı sıra Avustralya'daki Murriyang radyo teleskobuyla 140 saati aşan gözlemler gerçekleştirildi.

Nature dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, magnetardan yayılan X-ışınlarının polarizasyon seviyesi, standart modellerin tahmin ettiğinden yaklaşık üç kat daha güçlü çıktı. Bu tarihi bulgu, uzay boşluğunun kuantum düzeyinde dinamik bir yapıya sahip olduğunu kanıtlayarak Heisenberg'in neredeyse bir asırlık teorisini kesin olarak doğrulamış oldu.