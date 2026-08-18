Mavi tik derdi bitiyor: WhatsApp'ın yeni özelliği çok konuşulacak!

Mevcut durumda, bir sohbetten görsel veya video geldiğinde uygulamanın sohbet listesinde yalnızca "Fotoğraf" veya "Video" yazısı yer alıyordu. Bu yeni güncellemeyle birlikte, sohbet alanındaki son mesaj bir fotoğraf, video veya çıkartma olduğunda metin etiketinin hemen yanında o medyanın küçük bir önizleme resmi görüntülenecek. Böylece kullanıcılar, sohbetin içine girmeye veya mesajı açmaya gerek kalmadan gönderilen içeriğin ne olduğuna doğrudan ana ekrandan hızlıca göz atabilecekler.

Geçtiğimiz günlerde yarım kalan mesajlar için "Taslak" etiketini devreye alan WhatsApp, bu yenilikle ana ekranını daha da zenginleştiriyor. Birden fazla kişiden aynı anda medya alındığında yaşanan kafa karışıklığı da bu sayede büyük ölçüde giderilmiş olacak. Yeni sistem fotoğrafların yanı sıra videolar ve çıkartmalar için de çalışıyor.

Android için WhatsApp Beta'nın 2.26.32.11 sürümünde tespit edilen bu özellik, şu an için yalnızca sınırlı sayıdaki beta test kullanıcısının deneyimine sunuldu. Önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kitleye ulaşması beklenen bu pratik özelliğin, tüm kullanıcılara ne zaman resmi olarak sunulacağına dair kesin bir tarih ise henüz açıklanmadı.