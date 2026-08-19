Anthropic'ten önemli adım: Claude artık kullanıcılar adına e-posta gönderebiliyor

Bu yeni özellik sayesinde yapay zeka, gelen kutusunu yalnızca analiz etmekle kalmıyor, aynı zamanda e-posta trafiğini aktif bir asistan gibi yönetebiliyor. Kullanıcılar, Claude'dan belirli bir e-posta dizisini yanıtlamasını istediğinde, sistem hızlıca bir taslak hazırlayıp onay sonrasında gönderimi gerçekleştirebiliyor.

İş süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen bu işlev, güvenliği ve kullanıcı kontrolünü de ön planda tutuyor. Anthropic, sistemin varsayılan ayar olarak e-postayı göndermeden önce mutlaka kullanıcı onayı istediğini belirtiyor. Ancak kurumsal plan ve takım hesaplarında yöneticiler, diledikleri takdirde ekip üyeleri için bu onay mekanizmasını devre dışı bırakarak süreci tamamen otomatize edebiliyorlar.

Şu an için yalnızca ücretli Claude aboneliklerinde erişilebilen bu özellik, ücretsiz plandaki kullanıcılara sunulmuyor. Yapay zekanın iletişim süreçlerine doğrudan dahil olduğu bu gelişmenin, profesyonellerin zaman yönetimini optimize ederek günlük iş yükünü ciddi oranda hafifletmesi bekleniyor.