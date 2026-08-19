Google Cloud, yazılım açıklarını hızla tespit eden yeni yapay zeka sistemini tanıttı

Sistemin en dikkat çekici başarısı, çalınan kurumsal kodların incelendiği bir vakada gerçekleşti. Manuel incelemeden çok daha hızlı çalışan bu yapay zeka aracı, sadece iki gün içinde 100'den fazla kritik güvenlik açığını tespit etti. On milyonlarca satır kod üzerinde uygulanan sistem, 12'si resmi olarak (CVE) kaydedilmiş onlarca güncel açığı gün yüzüne çıkardı.

Nasıl Çalışıyor? Araç, tek bir yapay zeka modeline komut vermek yerine ardışık bir işlem hattı olarak tasarlandı. Süreç şu şekilde işliyor:

Tehdit Modelleme: Yapay zeka ajanları yazılımı tarayarak kritik alanları belirler.

Derin İnceleme: Kontrol ve veri akışı analizleriyle erişim hataları (SQL enjeksiyonu vb.) aranır.

İnsan Doğrulaması: Yapay zekanın bulguları, yanlış alarmları (false positive) elemek adına mutlaka Mandiant güvenlik uzmanları tarafından test edilip onaylanır.

Google Cloud, siber saldırganların yapay zekayı araçsallaştırdığı bu dönemde, yeni sistemin savunma ekiplerine manuel incelemelerin yavaşlığına ve geleneksel araçların yetersizliğine karşı kritik bir hız ve kesinlik avantajı sağladığını vurguluyor.