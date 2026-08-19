Google, iflas eden havayolu şirketinin verilerini 10 milyon dolara satın alıyor

Google, elde edilecek bu devasa verilerin yapay zeka modellerini ve ürünlerini geliştirmek amacıyla kullanılacağını açıkladı. Şirket, verilerin tesliminden önce kişiyi tanımlayabilecek tüm özel bilgilerin tamamen temizleneceğinin garantisini veriyor. Öte yandan, bu veri satın alma anlaşmasının yolculara ait kişisel verileri veya müşteri sadakat programı bilgilerini kesinlikle kapsamadığı da özellikle vurgulanıyor.

Spirit Airlines'ın kurumsal verileri; insan kaynaklarından pazarlamaya, finansal raporlardan günlük iş yazışmalarına kadar geniş bir iletişim yelpazesini barındırdığı için yapay zeka eğitimi açısından çok değerli görülüyor. Bu sayede yapay zeka; kurum içi dinamikleri, tipik iş süreçlerini ve iş belgelerinin üslubunu daha iyi kavrayabilecek.

Haberde ironik bir detaya da dikkat çekiliyor: Yapay zeka, başarısızlığa uğramış bir işletme üzerinden eğitilecek. Müşterilerine yaşattığı kötü deneyimlerle tanınan Spirit Airlines, katı kısıtlamaları ve gizli ek ücretleriyle havacılık sektörünün en sevilmeyen firmalarından biri olarak biliniyor.