Google’dan Android için yeni güvenlik önlemi: Uygulama yüklemelerine 24 saat kısıtlaması

Yeni sistem, kullanıcıların anlık ve dikkatsiz kararlar vererek cihazlarına zararlı yazılım yüklemesini engellemeyi amaçlıyor. Sistemin işleyişi ise şu adımları içeriyor:

İzin Süreci: Dışarıdan uygulama yükleyebilmek için öncelikle "Geliştirici Seçenekleri" menüsünden ilgili iznin manuel olarak açılması gerekiyor.

Dışarıdan uygulama yükleyebilmek için öncelikle "Geliştirici Seçenekleri" menüsünden ilgili iznin manuel olarak açılması gerekiyor. Uyarı ve Bekleme: İzin aktif edildiğinde sistem kullanıcıya riskleri belirten uyarılar sunuyor ve 24 saatlik geri sayım başlıyor. Uygulama ancak bu süre tamamen dolduktan sonra yüklenebiliyor.

İzin aktif edildiğinde sistem kullanıcıya riskleri belirten uyarılar sunuyor ve 24 saatlik geri sayım başlıyor. Uygulama ancak bu süre tamamen dolduktan sonra yüklenebiliyor. İstisnalar: Bu yükleme izni, isteğe bağlı olarak 7 gün boyunca veya süresiz olarak açık bırakılabiliyor. İleri düzey geliştiricilerin tercih ettiği ADB üzerinden yapılan işlemler ise kısıtlamadan etkilenmiyor.

Android Developer Verifier üzerinden dağıtılan bu güvenlik özelliği, ilk etapta 30 Eylül'de Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland'da devreye alınacak. Bekleme süresi kısıtlamasının, önümüzdeki yıl itibarıyla dünya genelindeki tüm Android kullanıcıları için kalıcı hale gelmesi planlanıyor.