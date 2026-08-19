Windows 11 sağ tık menüsünde büyük değişim: Hız ve kişiselleştirme ön planda

Yeni altyapının en dikkat çeken yönü, performans artışının yanı sıra sunduğu genişletilmiş özelleştirme seçenekleri olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar artık bağlam menüsünde hangi öğelerin yer alacağını kendi ihtiyaçlarına göre yapılandırabilecek.

Üstelik Microsoft, eski alışkanlıklarından vazgeçmek istemeyen kullanıcıları da unutmadı. Eklenen yeni ayarlarla birlikte; kes, kopyala, yapıştır, yeniden adlandır ve sil gibi temel komutlar, simge görünümü yerine doğrudan Windows 10'daki gibi klasik metin formatında sıralanabilecek. Ayrıca, "Özellikler" sekmesi de eski düzene uygun şekilde menünün en alt kısmına taşınabilecek.

Şu an için yalnızca Windows Insider programına dahil olan kullanıcılar tarafından test edilebilen bu esnek yapının, geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından tüm Windows 11 kullanıcıları için genel kullanıma sunulması bekleniyor.