Alzheimer’ın ilk işareti uykuda saklı olabilir! Bilim insanları araştırdı

Araştırmacılar, 500'den fazla sağlıklı kişinin uyku düzenini ve genetik Alzheimer riskini inceledi. Orta yaş grubunda, gece boyunca daha sık görülen mikro uyanmaların daha yüksek genetik Alzheimer riskiyle ilişkili olduğu belirlendi. Bu ilişki genç yetişkinlerde görülmedi.

Bilim insanları ayrıca uyku ve uyanıklığı düzenleyen, beynin beyin sapındaki locus coeruleus adlı küçük bölgeye odaklandı. Bu bölgenin Alzheimer'la ilişkili anormal protein birikimlerinin görüldüğü erken bölgelerden biri olabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, bulguların uyku ölçümlerinin gelecekte Alzheimer'a yatkınlığı belirtiler ortaya çıkmadan önce belirlemeye yardımcı olabileceğini düşündürdüğünü söylüyor. Ancak uzmanlar, çalışmanın yalnızca bir ilişki ortaya koyduğunu ve uyku bozukluklarının kişinin Alzheimer olacağını gösteren kesin bir işaret olmadığını vurguluyor.