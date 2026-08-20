Plüton’la ilgili şaşırtan keşif! Yüzeyinde sıvı bir madde akmış olabilir

Araştırmacılar, Plüton'un Sputnik Planitia bölgesindeki dev azot buzulunun üzerinde bulunan koyu renkli, dar çizgileri ve geniş lekeleri inceledi. Bu yapıların, Dünya'daki buz tabakalarında eriyen suyun oluşturduğu izlere benzerlik gösterdiği belirtildi.

Bilim insanlarına göre Plüton'un iç kısmından gelen ısı, buzulun altındaki azot buzunu eritiyor olabilir. Oluşan sıvı azotun çatlaklardan yukarı çıkarak yüzeye ulaşması ve daha sonra yeniden donması, gözlenen koyu izleri açıklayabilir.

Araştırmacılar, bu sürecin düzenli bir akıştan ziyade saatler veya günler süren kısa ve güçlü sıvı azot püskürmeleri şeklinde gerçekleşmiş olabileceğini hesapladı.

Bulgular, Plüton'un hala jeolojik açıdan aktif olabileceğine ve benzer süreçlerin Güneş Sistemi'nin dış bölgelerindeki bazı gök cisimlerinde de yaşanabileceğine işaret ediyor.