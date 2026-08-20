Samanyolu’nun merkezinde keşfedildi! Bu yıldız kara deliğin sırrını çözebilir

2023'te keşfedilen ve eski gözlemlerde de izleri bulunan S301, Sagittarius A'ya yaklaşık 136-142 Schwarzschild yarıçapı kadar yaklaşabiliyor. Bu sırada saatte yaklaşık 25 bin km/s hıza ulaşarak ışık hızının yüzde 8'inden daha hızlı hareket ediyor.

Araştırmacılar, yıldızın bu kadar yakın ve hızlı hareket etmesinin, Einstein'ın genel görelilik teorisinin öngördüğü uzay-zamanın sürüklenmesi etkisini gözlemlemeyi mümkün kılabileceğini belirtiyor. Bu sayede Sagittarius A'nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızının ilk kez doğrudan ölçülmesi hedefleniyor.

Bilim insanları, önümüzdeki 10 yıl içinde kara deliğin dönüşünü belirleyebileceklerini düşünüyor.