Samanyolu Galaksisi'nde en hızlı yıldız keşfedildi

Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü Direktörü ve 2020 Nobel Fizik Ödülü sahibi Reinhard Genzel, Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A* (Sgr A*) kara deliği çevresinde on yıllardır yürütülen titiz gözlemlerin bu önemli keşfe zemin hazırladığını vurguladı. Genzel, "S301" adı verilen bu yıldızın kara deliğe olan aşırı yakınlığının, uzay-zamanın temel özelliklerini anlamak için yepyeni bir pencere açtığını belirtti.

Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) Şili'de bulunan Çok Büyük Teleskop'u (VLT) ve GRAVITY+ enstrümanı kullanılarak tespit edilen S301, dudak uçuklatan fiziksel özelliklere sahip. Çalışmanın yazarlarından Felix Mang, yıldızın kara delik etrafındaki tam bir turunu yalnızca 8,7 yılda tamamladığını ve kara deliğe Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin sadece 12 katı kadar yaklaşabildiğini ifade etti.

Bu en yakın noktada yıldızın hızı ışık hızının yüzde 8'ine ulaşarak bir yolcu uçağından yüz bin kat daha hızlı hareket ediyor ve onu galaksimizde şimdiye kadar bilinen en hızlı yıldız unvanına kavuşturuyor.