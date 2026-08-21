Whatsapp hareketli emoji tepkilerini test ediyor

Lottie kütüphanesi teknolojisiyle geliştirilen bu özellik, uygulamada görsel tutarlılığı artırmayı hedefliyor ve kullanıcılara varsayılan olarak açık şekilde sunuluyor. İlk aşamada yalnızca başparmak yukarı, kalp, gülen yüz ve birleştirilmiş eller gibi en sık kullanılan popüler emojiler hareketli olarak görüntülenebiliyor. Yakın gelecekte ise ateş ve gözleri kalp olan yüz gibi çok daha fazla emojinin animasyonlu tepki listesine dahil edilmesi planlanıyor.

Öte yandan WhatsApp, sadeliği seven kullanıcıları da unutmamış. Hareketli içeriklerden hoşlanmayan kişiler, uygulama ayarları üzerinden bu özelliği kolayca devre dışı bırakarak alıştıkları statik emoji görünümüne geri dönebiliyorlar. Ayrıca şirket, özellikle WhatsApp Plus aboneleri için özel emoji tepkileri gibi daha geniş çaplı güncellemeler üzerinde de duruyor. Mesajlaşma deneyimini tamamen kişiselleştirecek bu yeniliklerin tam sürüm tarihi ise merakla bekleniyor.