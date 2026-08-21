Yıllardır "imkansız" denen kuantum damlacığı gerçek çıktı!

Physical Review Letters dergisinde yayımlanan ve Heidelberg Üniversitesi ile ortak yürütülen çalışmaya göre; iki tamamen farklı kuantum parçacığı türü olan bozonlar ve fermiyonlar, doğru koşullar altında birleşerek kararlı ve "kendi kendini bir arada tutabilen kuantum damlacıkları" oluşturabiliyor.

Bilim insanları daha önce güçlü etkileşimli Bozon-Fermiyon sistemlerinde bu tür damlacıkların oluşmasını olası görmüyordu. Ancak günlük dünyamızdaki fizik kurallarına meydan okuyan bu sistemde, parçacıkları birbirine çeken kuvvet, fermiyonların ürettiği basınçla kusursuz bir şekilde dengelenerek damlacığın içeri çökmesini engelliyor.

Araştırmanın baş yazarı Sam Foster, eski teorilerin sadece zayıf etkileşimleri açıklayabildiğini; yeni yaklaşımlarının ise etkileşimlerin çok daha güçlü olduğu ve en ilginç fiziksel olayların ortaya çıktığı alanları aydınlattığını belirtiyor.

İşin en heyecan verici yanı, öngörülen bu damlacıkların mevcut ultra soğuk atom deneyleri kullanılarak laboratuvarda test edilebilecek olması. Sıvı-gaz geçişlerine benzeyen yepyeni kuantum fazlarına işaret eden bu temel keşif, maddenin ekstrem kuantum koşullarında nasıl organize olduğunu anlamamızı sağlayarak geleceğin kuantum bilgisayarları ve ultra hassas sensörlerinin temelini atabilir.