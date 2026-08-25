Çin sanayisinde insansız dönem: Üretimde yeni bir ‘robot devrimi’ başlıyor

Çin'i yarışta rakiplerinden ayıran en büyük avantaj; motor, çip ve sensör gibi kritik parçaların hızla temin edilebildiği kusursuz donanım tedarik zinciri ve yapay zekâ entegrasyonundaki hızı. Bu makineleri koordine edecek yeni nesil mühendisler ise özel dev mesleki eğitim kurumlarında şimdiden yetiştiriliyor.

Ancak bu baş döndürücü hızın toplumsal sonuçları halen tartışmalı. Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü dönemde, robotların genel bir refah mı getireceği yoksa geleneksel mavi yakalı istihdamını tamamen mi ortadan kaldıracağı sorusu, Pekin'in bu dev planının en kritik bilinmeyeni olmaya devam ediyor.