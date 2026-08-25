Çin sanayisinde insansız dönem: Üretimde yeni bir ‘robot devrimi’ başlıyor
Çin, sanayi üretiminde ezber bozan bir robot devrimi ile insansız bir döneme geçiş yapıyor. Fabrikalarında iki milyondan fazla makineyi aralıksız çalıştıran ve dünyadaki endüstriyel robotların yarısından fazlasını tek başına üreten Pekin yönetimi, küresel sanayi yarışındaki dengeleri değiştiriyor. Kaynak yapan, parça taşıyan ve montaj hatlarını devralan bu mekanik kollar, ülkenin en güçlü kozu haline geldi.
Bu hızlı otomatikleşmenin arkasında yatan asıl neden yalnızca teknolojik üstünlük hırsı değil, yaklaşan derin demografik kriz. Tahminlere göre, çalışma çağındaki nüfus önümüzdeki on yılda milyonlarca kişi azalacak ve 2035'te toplumun üçte birinden fazlası 60 yaşın üzerinde olacak. Fabrikalarda kendi kendine çalışan akıllı makinelere yönelmek artık bir tercih değil, hayatta kalma zorunluluğu olarak görülüyor.
Çin'i yarışta rakiplerinden ayıran en büyük avantaj; motor, çip ve sensör gibi kritik parçaların hızla temin edilebildiği kusursuz donanım tedarik zinciri ve yapay zekâ entegrasyonundaki hızı. Bu makineleri koordine edecek yeni nesil mühendisler ise özel dev mesleki eğitim kurumlarında şimdiden yetiştiriliyor.
Ancak bu baş döndürücü hızın toplumsal sonuçları halen tartışmalı. Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü dönemde, robotların genel bir refah mı getireceği yoksa geleneksel mavi yakalı istihdamını tamamen mi ortadan kaldıracağı sorusu, Pekin'in bu dev planının en kritik bilinmeyeni olmaya devam ediyor.
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