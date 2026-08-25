NASA'nın Roman Uzay Teleskobu fırlatılmaya hazır: Bilmeniz gereken önemli detaylar!

Adını NASA'nın ilk astronomi şefi ve "Hubble'ın Annesi" olarak bilinen Nancy Grace Roman'dan alan gözlemevi, astronomi dünyasında yeni bir dönem başlatacak. Teleskobun en çarpıcı özelliği, efsanevi Hubble Uzay Teleskobu'ndan en az 100 kat daha geniş bir görüş alanına sahip olması. Bu olağanüstü kapasite sayesinde gökbilimciler, gökyüzünün devasa devasa bölümlerini tek bir seferde haritalandırabilecek.

Roman Uzay Teleskobu'nun ana hedefleri arasında; karanlık madde ve karanlık enerjinin doğasını anlamak, evrenin genişleme tarihini incelemek ve binlerce yeni ötegezegen keşfetmek yer alıyor. Yıldız ışığını maskeleyebilen özel donanımıyla, uzak dünyaların yaşanabilirlik durumları hakkında benzersiz veriler sunacak.

Dünya'dan 1.5 milyon kilometre uzaklıktaki Lagrange 2 (L2) noktasına yerleşecek olan teleskobun tarihi fırlatış anı, NASA ve SpaceX'in resmi kanallarından canlı yayınla tüm dünyadan izlenebilecek.