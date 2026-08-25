Yapay zeka destekli dizüstü bilgisayarlarda yeni dönem: Sessiz soğutma

Cihaz içi YZ performansı, yüksek bellek bant genişliği gerektirir. Mevcut 128-bit veri yolları bu ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığı için teknoloji devleri (Qualcomm, AMD, Nvidia ve Apple) daha geniş veri yolları kullanmaya başlıyor. Ancak bu durum, bellek yongalarının işlemciye çok daha yakın (yaklaşık 25 mm) konumlandırılmasını zorunlu kılıyor. Geleneksel fanlar ve ısı boruları için ayrılan alanın daralması, yeni termal çözümleri zorunlu hale getiriyor.

Öne Çıkan Yenilikçi Çözümler

Mekanik fanların yetersiz kaldığı bu noktada katı hal (solid-state) teknolojileri öne çıkıyor:

Ventiva: Hareketli parça kullanmadan, havayı yönlendirmek için yüklü parçacıklardan yararlanan iyonik soğutma.

Hareketli parça kullanmadan, havayı yönlendirmek için yüklü parçacıklardan yararlanan iyonik soğutma. Frore (AirJet): 11.3 mm inceliğindeki bir cihazı, sıfır mekanik gürültüyle 15 watt'a kadar soğutabilen teknoloji.

11.3 mm inceliğindeki bir cihazı, sıfır mekanik gürültüyle 15 watt'a kadar soğutabilen teknoloji. YPlasma: Dönen fanlar yerine iyonize gaz (plazma) kullanarak gürültü seviyesini 17 desibele düşüren sistem.

LPDDR6 belleklerin standartlaşacağı 2027 ve 2028 yıllarının, dizüstü bilgisayar tasarımlarında dönüm noktası olması ve sessiz soğutmanın sektör standardı haline gelmesi bekleniyor.