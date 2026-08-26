Evren neden hızlanarak genişliyor? NASA bu teleskopla cevabı arayacak

Karanlık enerji, karanlık madde ve Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri incelemek için tasarlanan Roman Uzay Teleskobu, gökyüzünün çok geniş bölgelerini aynı anda gözlemleyebilecek. NASA'ya göre teleskobun görüş alanı Hubble Uzay Teleskobu'ndan en az 100 kat daha geniş olacak. Bilim insanları bu sayede yaklaşık bir milyar galaksiden gelen ışığı incelemeyi ve binlerce yeni ötegezegen keşfetmeyi hedefliyor.

2,4 metre çapındaki ana aynaya sahip teleskop, fırlatıldıktan sonra Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki Güneş-Dünya Lagrange 2 (L2) noktasına gönderilecek. Bu bölge, uzayın daha istikrarlı şartlarda gözlemlenmesine olanak sağlayacak.

Roman'ın günde yaklaşık 10 terabayt bilimsel veri üretmesi bekleniyor. Beş yıl sürmesi planlanan ana görev, gerekli koşullar sağlanırsa yaklaşık 10 yıla kadar uzatılabilecek. NASA, yeni teleskobun evrenin neden hızlanarak genişlediği ve galaksiler ile gezegen sistemlerinin nasıl oluştuğu gibi onlarca yıldır yanıt bekleyen sorulara ışık tutmasını umuyor.