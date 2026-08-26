NASA’dan büyüleyen kare! James Webb “Aslan Başı”nı böyle görüntüledi

Aslan Başı Bulutsusu, Güneş'e benzer bir yıldızın yaşamının son dönemlerinden geriye kalan bir gezegenimsi bulutsu. Yıldız, çekirdeğindeki nükleer füzyonu sürdüremez hale geldikten sonra dış katmanlarını gaz ve toz halinde uzaya savurdu. Geride ise son derece sıcak ve yoğun bir beyaz cüce kaldı.

James Webb'in görüntüsünde bu beyaz cüce, adeta aslanın burnunun bulunduğu noktada görülüyor. Yıldız kalıntısından yayılan güçlü radyasyon çevrede genişleyen gazı iyonlaştırırken, düzensiz kabarcık benzeri yapı da aslanın yüzünü oluşturuyor. Radyasyona dayanmayı başaran toz kümeleri ve iyonize gaz ise dikkat çekici "yele" görünümünü meydana getiriyor.

NASA'ya göre Webb'in sunduğu bu ayrıntılı görüntü, bilim insanlarının beyaz cüce radyasyonunun çevresindeki gaz ve tozla nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlamasına yardımcı olacak. Böylece Güneş benzeri yıldızların ölüm süreçlerine dair önemli bilgiler elde edilebilecek.