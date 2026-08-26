Siber güvenlik uzmanları açıkladı: Bu PIN kodları saniyeler içinde tahmin edilebiliyor

Uzmanlara göre 1-2-3, 1-5-9 ve 0-0-0 gibi kombinasyonlar en riskli tercihler arasında yer alıyor. Bunun nedeni ise insanların karmaşık sayı dizilerini ezberlemek yerine, parmak hareketiyle kolayca oluşturulan basit desenleri tercih etmesi. Bu tür şifreler yalnızca otomatik yazılımlar tarafından değil, kalabalık ortamlarda telefonu kullanan kişiyi izleyen biri tarafından da kolaylıkla fark edilebiliyor.

Güvenliği artırmak için geleneksel dört haneli kodlar yerine mümkünse en az altı haneli ve rastgele oluşturulmuş şifrelerin kullanılması öneriliyor. Doğum yılı, telefon alan kodu veya tutulan takımın kuruluş yılı gibi kişisel bilgilerden de kaçınılması gerekiyor.

Uzmanlar ayrıca cihaz destekliyorsa parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometrik güvenlik yöntemlerinin kullanılmasının kişisel verilerin korunmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.