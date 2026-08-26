Telefonda sık sık ekran görüntüsü mü alıyorsunuz? Bilim insanlarından şaşırtan uyarı

Bilim insanları ekran görüntüsü alma davranışının hafıza üzerindeki etkisini yedi farklı deneyle inceledi. Katılımcılara çeşitli sanat eserleri gösterilirken bazı görüntülere yalnızca bakmaları, bazılarının ise ekran görüntüsünü almaları istendi. Ardından yapılan testlerde, telefona kaydedilen görsellerin daha düşük oranda hatırlandığı belirlendi.

Araştırmacılar bu durumu "bilişsel yükü azaltma" etkisiyle açıklıyor. Bir bilgiyi telefonda sakladığımızda, daha sonra yeniden ulaşabileceğimizi bildiğimiz için beynimiz o bilgiyi hafızada tutmaya daha az çaba gösterebiliyor.

Ancak uzmanlar bunun ekran görüntüsü alan herkesin unutkanlık yaşayacağı anlamına gelmediğini vurguluyor. Asıl sorun, kaydedilen içeriğin yeniden incelenmemesi. Ekran görüntülerine daha sonra tekrar bakılması ise dijital kaydın hafızayı desteklemesini sağlayabiliyor.